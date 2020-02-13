كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يتعهد بتقليل تأثير فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، بتقليل تأثير فيروس كورونا، وقال، إن الصين ستكون بالتأكيد قادرة على تقليل تأثير تفشي الفيروس وستحافظ على قوة الدفع التنموية لاقتصادها.

وأضاف "شي"، أن الصين ستعمل جاهدة لتحقيق أهداف التنمية لهذا العام في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وأوضح "شي"، أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات صارمة لكبح الفيروس ولا تزال طرق العلاج تشهد اختراقات.

وكشف تقرير: "سنكون قادرين أيضًا على تقليل تأثير الوباء إلى أدنى حد، والحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية في الصين، والسعي لتحقيق الأهداف والمهام الإنمائية لهذا العام".

وقام صناع السياسة الصينيون بتنفيذ سلسلة من التدابير لدعم الاقتصاد الذي هز تفشي فيروس كورونا، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مدمر على نمو الربع الأول.