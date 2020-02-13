كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تطالب الصين بأن تكون أكثر وضوحا حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

كما قال مسؤولون من المنظمة العالمية، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفاً أوسع" لحالة العدوى.

وأوضح طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، لرويترز "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض".

إلى ذلك، أضاف أن المنظمة، ومقرها جنيف، تسعى "لوضوح أكبر" من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين كانت قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1367 حالة بنهاية أمس الأربعاء بارتفاع 254 حالة عن اليوم السابق.

Advertisements

في حين ظهرت 15152 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي للصين أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات 59804 حالات.

في حين ظهرت 15152 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي للصين أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات 59804 حالات.

وجاءت الزيادة الكبيرة بعد أن قالت سلطات إقليم هوبي إنها طرحت استخدام وسيلة تشخيص أسرع بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر التي قالت لجنة الصحة الوطنية، إنها شخصت 13332 حالة من الإصابات الجديدة.

كما أشارت لجنة الصحة في هوبي إن الأشعة المقطعية تظهر إصابة الرئتين وتُمكن من تأكيد حالات الإصابة الجديدة وعزلها في وقت أقصر.

يشار إلى أن السلطات في هوبي كانت تعتمد في السابق على تحليل الحمض النووي الريبوزي الذي قد يستغرق أياماً.