كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التحقيق في تحليق طائرة دون طيار فوق بيت الرئيس التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بعد تحليق طائرة دون طيار فوق مقر سكن الرئيس قيس سعيد.

وتحدثت تقارير الثلاثاء، عن تحليق الطائرة في محيط مسكن الرئيس في منطقة المنيهلة على أطراف العاصمة شمالاً، وهي الليلة التي سمع فيها أيضاً تحليق طائرة عمودية عسكرية في سماء المنطقة، ولم تعلق الرئاسة و لاوزارة الداخلية على الحادث فوراً، ولم ترد معلومات عن مدى خطورته أمنياً.

وقال وزير الداخلية اليوم، في رده على استفسارات الصحافيين: "فُتح تحقيق، ولا تزال الأبحاث مستمرة"، وأضاف "يتعلق الأمر بشخص هاو استخدم الطائرة، وإذا توفرت معطيات سنعلنها في الإبان".