كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الياباني: الوفاة بفيروس كورونا كانت لامرأة في الثمانينات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بالفيروس التاجي في البلاد، وأن المريض امرأة في الثمانينات من عمرها تعيش في محافظة كاناغاوا.

ووفقًا لوسائل الإعلام، شعرت المرأة بالتعب الأول في 22 يناير، تم إدخالها إلى المستشفى في 1 فبراير بعد تشخيص إصابتها بالتهاب رئوي واختبارها لفيروس كورونا الجديد يوم الأربعاء بعد تفاقم مشاكلها التنفسية، وجاءت النتائج إيجابية، اليوم الخميس، بعد وفاتها، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وذكرت وكالة كيودو للأنباء، في وقت لاحق من اليوم، أن المرأة ليس لها صلات بمدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

يمثل هذا ثاني وفاة لفيروس كورونا خارج الصين بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عامًا مصابًا بالفيروس في الفلبين في 2 فبراير. كان الرجل من سكان ووهان، الذي وصل إلى الفلبين في 21 يناير وأُصيب بآثار التهاب رئوي حاد.

تم اكتشاف الفيروس المولود في الصين، والمسمى رسميًا باسم COVID-19، لأول مرة في ووهان في أواخر ديسمبر وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 20 دولة أخرى. حتى الآن، أصاب الفيروس نحو 60 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 1350 شخص.