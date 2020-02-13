بعد تهديد بقنبلة.. إخلاء مقر شركة أمازون في مدريد

وقالت متحدثة باسم الشرطة "إنه إنذار كاذب" وأضافت أن العاملين يعودون إلى المبنى، مؤكدا

عودة الموظفين للعمل.

وهيمنت أمازون على مبيعات سوق المتحدثات الذكية، متغلبة على أقرب منافسيها أبل وجوجل، وفق تقرير متخصص.

ووفق موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار السيارات، قال إن شركتي أبل وجوجل تكافحان للاقتراب من نسب مبيعات أمازون لمتحدثها الذكي المميز "أليكسا"، التي وصلت في العام الماضي إلى 72.9% من إجمالي مبيعات الأجهزة الذكية في العالم.

وبحسب إحصائية حديثة أجراها موقع eMarketer المتابع لسوق الأجهزة الذكية، أظهرت أن متحدث أمازون "أليكسا" سيستمر في استحواذ على السوق العالمية، خلال عام 2020 الجاري، بنسبة مبيعات ستصل إلى 70% على الأقل، غير أن الإحصائية توقعت تراجع هذه النسبة إلى 86.2% خلال عام 2021.

وفي المقابل، تتوقع إحصائية موقع eMarketer أن تصل مبيعات "متحدث جوجل الذكي" لنسبة 31.7% فقط خلال عام 2020 الجاري، ومبيعات "متحدث أبل الذكي" ستصل إلى 18%، ما يكشف عن الفجوة الكبيرة في المنافسة بين الشركات الثلاث.