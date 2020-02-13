كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: تم الاتفاق مع "الناتو" على زيادة العمليات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "إسبر"، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس: "نجري تقييما للتطورات في الشمال السوري".
ويذكر أن كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن أنه ستتم مناقشة زيادة تدخل "الناتو" فى الشرق الأوسط وخاصة العراق.
وأكد أن "وجود الناتو في العراق ضروري لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وسنستأنف عملياتنا في القريب العاجل".
وتابع: "نعمل مع الأردن على قضايا مشتركة أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية، ونقدر تماما التعاون مع دول الخليج العربي".
يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.
هذا وكشف مسؤولون عراقيون وغربيون عن وجود مناقشات حول إمكانية منح حلف شمال الأطلسي دوراً أكبر في البلاد، على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وسبق أن قالت لجنة الدفاع بالبرلمان العراقي إن فرنسا وألمانيا وأستراليا تقدمت بطلب للعمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.
ومطلع فبراير الجاري، طلب العراق إرسال مندوبين أمريكيين لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأجنبية من البلاد.
وتتزامن التحركات العراقية مع تقارير مقلقة أصدرتها الأمم المتحدة عن تمكن "داعش" من تنظيم صفوفه في شكل "عصابات" والعودة بقوة للعمل في سوريا والعراق.