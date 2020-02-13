كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: تم الاتفاق مع "الناتو" على زيادة العمليات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف "إسبر"، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس: "نجري تقييما للتطورات في الشمال السوري".

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه تم الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي على زيادة العمليات في العراق.

ويذكر أن كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن أنه ستتم مناقشة زيادة تدخل "الناتو" فى الشرق الأوسط وخاصة العراق.

وأكد أن "وجود الناتو في العراق ضروري لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وسنستأنف عملياتنا في القريب العاجل". وتابع: "نعمل مع الأردن على قضايا مشتركة أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية، ونقدر تماما التعاون مع دول الخليج العربي". Advertisements يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.