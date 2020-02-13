كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير المالية البريطاني ساجد جاويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، استقالته اليوم الخميس، لرئيس الوزراء، في خطوة مفاجئة أكدت رغبة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تشديد قبضته على الحكومة في تعديل وزاري مخطط له منذ فترة طويلة بالتخلي عن وزير رفض الإصبع.

وحسب وكالة "رويترز"، قال مصدر مقرب من "جاويد": "لقد رفض منصب وزير الخزانة (وزير المالية)".

وأضاف المصدر، أن "جونسون" أبلغ "جاويد" أنه سيتعين عليه فصل مستشاريه واستبدالهم بمستشارين من مكتب رئيس الوزراء في داونينج ستريت. وقال المستشار إن: "أي وزير يحترم نفسه لن يقبل بهذه الشروط".

جونسون، الذي أراد التقليل إلى أدنى حد من أي تغيير في التعديل الوزاري ، سرعان ما عيّن نائب جافيد ريشي سناك ، مؤيدًا مواليًا جدًا لرئيس الوزراء والذي وضع في كثير من الأحيان أمام الكاميرات لبيع سياسة الحكومة.

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لقد صمم فريق رئيس الوزراء بعناية التعديل الوزاري، وعرضه على أنه فرصة لتعزيز المواهب الجديدة، لا سيما بين النساء، مع مكافأة المؤيدين الموالين لتقديم رؤيته لبريطانيا فيما وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ"رويترز": "لكن استقالة وزير المالية - التي قال بعض المعلقين، إنها ربما سعى إليها فريق جونسون - بسبب نزاع على مستشاري جافيد أضافت إلى الصورة أن رئيس الوزراء لن يتسامح مع المعارضة في حكومته".

لم يكن من المتوقع أن يغير "جونسون" أكبر المناصب في حكومته، مع إبقاء التغيير في حده الأدنى. لكن حتى التغييرات الأصغر في الرتب الدنيا من الحكومة قدّمت بعض الأفكار حول كيف أراد تشديد قبضته على السلطة.

أثار إقالته لوزير شمال أيرلندا جوليان سميث، الذي كان قد ساعد قبل شهر واحد فقط في التوسط لاستعادة الحكومة في المقاطعة البريطانية، انتقادات من السياسيين شمال وجنوب الحدود مع أيرلندا.

كان "سميث"، الذي كان مسؤولاً عن الانضباط البرلماني لسلف جونسون، تيريزا ماي، أول وزير يفقد وظيفته في التعديل الوزاري. وانضم إليه وزير الأعمال أندريا ليدسوم ووزيرة البيئة تيريزا فيليرز.