كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية البريطاني ساجد جاويد يعلن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، استقالته في خطوة مفاجئة توجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أسابيع من بريكست، وقبل شهر من موعد عرض الميزانية السنوية.

واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، حسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل. وفور استقالته عين مسؤول الخزينة البارز ريشي سوناك خلفاً له.

وتأتي استقالة جاويد في مرحلة مضطربة في بريطانيا بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وضعت البلاد على طريق مستقبل مجهول.

ويجري جونسون الخميس تغييرا حكومياً هو الأول منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر الماضي، التشريعية.

ورغم التقارير عن التوتر بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير.

إلا أن الشائعات بدأت في الانتشار بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع. Advertisements

وصرح مصدر مقرب من جاويد أنه "رفض منصب وزير المالية".

وأضاف ان "رئيس الوزراء قال انه اضطر لإقالة جميع مستشاريه واستبدالهم بمستشاري الحكومة لتشكيل فريق واحد .. إلا أن الوزير قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل هذه الشروط".

وامتنع جونسون عن تغيير حكومي فور فوزه في انتخابات ديسمبر واختار الانتظار الى ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.