تعليق رحلات مطار معيتيقة الدولي بليبيا إثر تعرضه للقصف

أعلن مطارمعيتيقة الدولي الليبي، الخميس، تعليق الرحلات إثر تعرضه للقصف.

وأشار المطار إلى أن القصف أصاب المسافرين وموظفي الشركات بحالة من الهلع، وذلك في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الأربعاء، أن الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وفي تصريح لرويترز، أوضح أحمد المسماري، أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقوات الجيش الوطني ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظراً لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أكثر من مرة أن أنقرة تستمر بإرسال المقاتلين السوريين إلى طرابلس، منتهكة بذلك تعهداتها الدولية. كما تواصل دعمها العسكري بطائرات الدرون والمنظومات الدفاعية على ما يبدو.

ويمثل مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الفاعل في طرابلس، هدفاً استراتيجياً لقوات الجيش الوطني الليبي.

يشار إلى أن ليبيا، التي تحتوي على أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، تعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد انتفاضة شعبية عام 2011.

إلى ذلك تشهد البلاد معارك منذ أبريل الماضي بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق في طرابلس.

وتم التوصل إلى هدنة في 12 يناير، كما تعهدت قوى دولية في مؤتمر ببرلين في 19 يناير بوضع حد لتدخلها في ليبيا وتشجيع المفاوضات واحترام حظر الأسلحة. لكن مع ذلك تقع معارك متقطعة منذ ذلك الحين بشكل يومي قرب طرابلس.