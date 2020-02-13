كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. مسؤول تركي: سنضرب من ينتهك وقف إطلاق النار بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردًا على الانتقادات الروسية، كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الخميس، إن تركيا ستستخدم القوة ضد جماعات المتمردين التي تنتهك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال "آكار"، إن تركيا ترسل تعزيزات إضافية إلى مواقعها في إدلب لضمان استمرار وقف إطلاق النار في المنطقة و "السيطرة" على المنطقة، وفقا وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "آكار": "سيتم استخدام القوة ضد الذين ينتهكون وقف إطلاق النار، بما في ذلك المتطرفون، وسيتم اتخاذ كل التدابير"، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار في 12 يناير والذي تدعي أنقرة أنه انتهك من قبل قوات "الأسد"، ونشرت أنقرة أكثر من 1000 جندي في مواقعها العسكرية في إدلب منذ الأسبوع الماضي.

وقد ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن جيشه سيضرب قوات الحكومة السورية عن طريق الجو أو الأرض في أي مكان في سوريا إذا أصيب جندي تركي آخر، بعد مقتل 13 جنديًا على يد القوات السورية في أكثر من أسبوع.

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اتهمت روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، تركيا بانتهاك الاتفاقات التي أبرمتها مع موسكو بشأن سوريا وتفاقم الوضع في إدلب. وقال الكرملين، إن أنقرة فشلت في تحييد المتشددين هناك، وفقًا لاتفاقية 2018 لإقامة منطقة لإزالة التصعيد.

يوم الأربعاء، قال "أردوغان"، إن أنقرة وجهت رسالة إلى المتمردين الذين تدعمهم في الصراع بالامتناع عن التصرف بطريقة "غير منضبطة" وإعطاء القوات السورية ذريعة للضرب.

المتمردون هم مزيج من الفصائل القومية والمقاتلين الإسلاميين الذين واجهوا خصومات قاتلة لكنهم الآن يغلقون صفوفهم.

أنقرة وموسكو تدعمان الأطراف المتصارعة، لكنهما تعاونا على حل سياسي للحرب.