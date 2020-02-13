العربي أفضل لاعب لشهر يناير في الدوري اليوناني

محمد فنكار
نال الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم فريق “أولمبياكوس” اليوناني، جائزة أفضل لاعب لشهر يناير في الدوري المحلي، نظرا لما يحققه من أرقام قياسية مع فريقه الحالي.
ووفق الصفحة الرسمية للدوري اليوناني بـ”تويتر”، فإن العربي حاز على نسبة 34.7% من مجموع أصوات الجماهير، ليتوج بجائزة أفضل لاعب للشهر المنصرم في اليونان، متفوقا على بيتروس مانتالوس، متوسط ميدان “أيك أثينا”، الذي حصل على نسبة 17 في المائة، وحل ثالثا سوكراتيس ديوديس بنسبة 14.45.
ويعد العربي من بين أبرز نجوم الدوري اليوناني، إذ حقق مع “أولمبياكوس” حاليا أرقاما غير مسبوقة، ببلوغه الهدف 15 في البطولة المحلية، وخمسة أهداف في دوري أبطال أوربا والملحق المؤهل لها.
وعاد العربي إلى أجواء المنتخب المغربي، بعد المناداة عليه لـ “الأسود” في مبارتي موريتانيا وبوروندي، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2021 بالكاميرون، وشارك كاحتياطي في المبارتين.
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