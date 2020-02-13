ردا على مطالبة الصدر بعدم الاختلاط في المظاهرات.. آلاف العراقيات يخرجن في أول مظاهرة نسائية حاشدة

في سابقة هي الأولى من نوعها، خرجت المئات من النساء العراقيات، اليوم الخميس، للتظاهر وسط العاصمة بغداد، دفاعا عن دور المرأة في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، بعد دعوة أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لعدم الاختلاط بين الجنسين في أماكن الاعتصام.

احتجاجات العراقيات، اليوم، أعادت بعضا من الزخم للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، التي بدأت بالتراجع، عقب أكثر من أربعة أشهر من انطلاقها في بغداد، ومناطق الجنوب العراقي، ذي الغالبية الشيعية.

وسارت نساء، وشابات في نفق السعدون، وصولا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية، وهن يرفعن شعارات، ويرددن هتافات، تشدد على دور المرأة في الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية، المتهمة بالفساد.

وفي مشاهد غير مسبوقة في المجتمع العراقي العشائري المحافظ، يتظاهر الشبان، والشابات جنبا إلى جنب، ويشاركون معا في حلقات نقاش داخل خيم، ويقدمون الإسعافات للجرحى.

يذكر أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي أيد المظاهرات، في بدايتها، ودفع بآلاف الأنصار إلى ساحات الاعتصام، طالب عبر “تويتر”، السبت الماضي، بعدم الاختلاط بين الجنسين، وقال إن على المتظاهرين “مراعاة القواعد الشرعية، والاجتماعية للبلد قدر الإمكان، وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام، وإخلاء أماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة، والمخدرات”.