الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك 'خلية إرهابية' في الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اختراق وتفكيك "خلية إرهابية" في حمام العليل بمدينة الموصل. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ من اختراق وتفكيك خلية ارهابية مكونة من ٧ عناصر وتلقي القبض عليهم في تل الرمان بحمام العليل – الموصل".



وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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