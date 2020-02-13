القضاء اللبناني يتهم سوري بمحاولة تفجير السفارة الأميركية

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، "السوري إبراهيم السالم.. بالانتماء إلى تنظيم داعش والتحضير ومباشرة إعداد عبوات ناسفة وشراء المواد الكيميائية لها، وإجراء تجارب عليها".كما وجهت للمواطن السوري تهمة الشروع في "شراء طائرة مسيرة drone لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق السفارة الأمريكية في عوكر، بهدف حصد أكبر عدد ممكن من الضحايا".

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن السالم يحاكم استنادا إلى المواد 335 و549/201 من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر لحيازته سلاحا أبيضا ومواد متفجرة".

كما اتهم رفاقه العشرين بالتحريض على الجرائم التي أسندت إلى السالم، بناء على المواد القانونية المذكورة أعلاه، معطوفة على المادة 217 عقوبات.