القضاء اللبناني يتهم سوري بمحاولة تفجير السفارة الأميركية

وجه القضاء العسكري اللبناني، تهما إلى مواطن سوري وعشرين من رفاقه، تتعلق بالانتماء لتنظيم "داعش" ومحاولة تفجير السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت العاصمة.
كما وجهت للمواطن السوري تهمة الشروع في "شراء طائرة مسيرة drone لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق السفارة الأمريكية في عوكر، بهدف حصد أكبر عدد ممكن من الضحايا".
وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن السالم يحاكم استنادا إلى المواد 335 و549/201 من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر لحيازته سلاحا أبيضا ومواد متفجرة".
كما اتهم رفاقه العشرين بالتحريض على الجرائم التي أسندت إلى السالم، بناء على المواد القانونية المذكورة أعلاه، معطوفة على المادة 217 عقوبات.
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