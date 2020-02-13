استقالة أول وزير مسلم في بريطانيا

قدم وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد اليوم الخميس استقالته، بالتزامن مع تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء بوريس جونسون.



غير أن جاويد رفض هذا الطلب وقال، حسب المصدر، إن "أي وزير يحترم نفسه لن يقبل بهذه الشروط". ونقلت أكبر الصحف البريطانية عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة، قوله إن استقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به واستبدالهم بالمستشارين الخاصين بالحكومة، لتشكيل "فريق موحد".غير أن جاويد رفض هذا الطلب وقال، حسب المصدر، إن "أي وزير يحترم نفسه لن يقبل بهذه الشروط". وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن تعيين النائب من أصول هندية ريشي سوناك وزيرا للخزانة خلفا لجاويد باكستاني الأصل.

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