درجال يكشف عن مشروع رياضي كبير يضم 1300 مدرب

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2020-02-13 | 17:39
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كشف النجم الدولي السبق عدنان درجال، عن مشروع رياضي كبير يضم 1300 مدرب لخدمة الفئات العمرية بالكرة العراقية.
واضاف "لم اطلب من احد ان يعترض على الاتحاد والمعترضين جاءوا من تلقاء انفسهم"، مبينا ان "اعضاء اتحاد الكرة، علي الاسدي وغالب الزاملي واحسان الازيرجاوي لم تسجل ضدهم اي خروقات قانونية".
وتابع درجال ان "مشروع الفئات العمرية سيعمل فيه اكثر من 1300 مدرب و100 مدير فني وسيكون من زاخو الى الفاو".
واكمل ان "وزارة الشباب والرياضة ستتحمل تنظيم الدوري في الاسبوع الاول"، مبينا ان "الاتحادات الفرعية ستشرف على عمل الفئات العمرية".
واتم ان "موضوع محكمة كأس سينتهي خلال الايام القليلة القادمة والمكتب التنفيذي القادم سيكون لمدة 4 سنوات وليس تكميلي".
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