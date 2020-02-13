درجال يكشف عن مشروع رياضي كبير يضم 1300 مدرب

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في فندق عشتار شيراتون ببغداد وحضره النجم الدولي السابق يونس محمود إن "اللجنة التي ستأتي من قبل الاتحاد الدولي، ستلتقي مع شخصيات تعمل بمنظومة كرة القدم وهم شخصيات تتواجد حاليا في الوزارة والاولمبية والهيئة العامة ومن بعدها ستختار الهيئة الموقتة".واضاف "لم اطلب من احد ان يعترض على الاتحاد والمعترضين جاءوا من تلقاء انفسهم"، مبينا ان "اعضاء اتحاد الكرة، علي الاسدي وغالب الزاملي واحسان الازيرجاوي لم تسجل ضدهم اي خروقات قانونية".

وتابع درجال ان "مشروع الفئات العمرية سيعمل فيه اكثر من 1300 مدرب و100 مدير فني وسيكون من زاخو الى الفاو".

واكمل ان "وزارة الشباب والرياضة ستتحمل تنظيم الدوري في الاسبوع الاول"، مبينا ان "الاتحادات الفرعية ستشرف على عمل الفئات العمرية".



واتم ان "موضوع محكمة كأس سينتهي خلال الايام القليلة القادمة والمكتب التنفيذي القادم سيكون لمدة 4 سنوات وليس تكميلي".