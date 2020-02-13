انطلاق تمرين "الصمصام 7" بين السعودية وباكستان

انطلقت، الخميس، فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 7" بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني.

وحضر انطلاق التمرين قائد المنطقة الشمالية بالسعودية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال (2) بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين "الصمصام 7" اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الصديقة، ومن ضمنها باكستان.





وأضاف أن هذا التمرين يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية، مشيرا إلى أن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها.

وأشار إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين، والتي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" بقطاع نجران (2) وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية، وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.





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من جانبه، ألقى ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور بن محمد الحربي كلمة نقل فيها تحياتي قائد القوات البرية للجانب الباكستاني الشقيق لتواجدهم في المملكة.

وأكد أن هذا التمرين يأتي تنفيذاً للتعاون العسكري بين البلدين, وحرصه على إقامة مثل هذه التمارين واستمراريتها التي سعت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.





من جهته، أوضح أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني أن هذه المشاركة تأتي تعبيراً عن روابط الأخوة والصداقة المشتركة بين المملكة وباكستان, بالإضافة إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة, مقدماً شكره للجانب السعودي على ما قدموه من تجهيزات لنجاح هذا التمرين.

بعد ذلك أعطى قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني الإشارة، إيذاناً ببدء التمرين ورفع أعلام الدول المشاركة.





وأوضح اللواء الركن الزهراني أن هذا التمرين يُعد النسخة السابعة من التمارين التي يتم تنفيذها مع الجيش الباكستاني لأهميته في تدريب ورفع كفاءة القوات السعودية في العمليات غير نظامية ويركز فيه على المهارات الفردية والجاهزية القتالية وهي مهمة لوحداتنا في قطاعاتنا الشمالية لأهمية رفع المهارة الفردية.

وأكد أن هذا التمرين يأتي بمشاركة نخبة مدربة من الجيش الباكستاني ويقابلهم أيضا نخبة من الجيش السعودي، متمنياً أن يحقق هذا التمرين الأهداف الرئيسة المخطط لها لنخرج بدروس مستفادة تهم قوات البلدين.