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رويترزالخميس 2020/2/13 08:57 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني- أرشيفية
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، الخميس، أن شخصا سوريّا اعتُقل للاشتباه في تآمره لشن هجوم على السفارة الأمريكية في لبنان أُحيل للمحاكمة مع 20 شخصا آخرين.
وقالت الوكالة اللبنانية إن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة أصدر قرار الاتهام ضد المتهم بالانتماء لتنظيم داعش والتحضير للهجوم نيابة عن التنظيم الإرهابي.
وأضافت أنه يشتبه في تجهيز عبوات ناسفة، وكان يسعى لشراء طائرة مُسيرة لتنفيذ الهجوم، ولم تذكر تفاصيل إضافية ولم تحدد الاتهامات ضد المتهمين الـ20 الآخرين.
وقال مصدر أمني لبناني إن المتهم تم اعتقاله الشهر الماضي في لبنان، ومن المتوقع محاكمته أمام محكمة عسكرية مع الآخرين المشتبه بهم بتهمة المشاركة في التآمر لتنفيذ الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة سوري بتهمة التخطيط لتفجير سفارة أمريكا في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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