الجبير يبحث في بوخارست التعاون بين السعودية ورومانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية السابق تيودور ميليشكانو، الخميس، العلاقات التاريخية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الجبير إلى العاصمة الرومانية بوخارست، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما التقى الجبير، أيضا، في بوخارست، عددا من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. Advertisements واستعرض خلال اللقاءات تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الجبير خلال اللقاء إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.



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