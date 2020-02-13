السعودية ترحل 12 طفلاً يمنياً الى جبهات القتال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات قالت مصادر أن السلطات السعودية اعتقلت قبل عدة أيام قرابة 12 طفلاً يمنياً تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً قالت السعودية أنها ضبطتهم في وقت سابق وهم مقيمين بصوره غير شرعيه على أراضيها.

ونقلت صحيفة العربية تايمز عن مصادرها أن السلطات السعودية وبدلاً من ارجاع الاطفال الى ذويهم فقد قامت بالزج بهم الى احد المعسكرات في منطقة نجران، بغية تجنيدهم ودفعهم للقتال ضد ابطال الجيش واللجان الشعبية.

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