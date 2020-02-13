رئيس الأركان الروسية يبحث مع نظيره التركي هاتفيا الوضع في ادلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ ان "رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ​فاليري غيراسيموف​ ناقش الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب هاتفيا مع نظيره التركي ياشار غولر". إضغط للمزيد

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