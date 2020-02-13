وزير خارجية السعودية: إيران عدو للجميع ونقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة بإسرائيل

أكّد وزير ​الخارجية السعودية​ ​فيصل بن فرحان​ أنّ "سياستنا حول القضية ال​فلسطين​ية ثابتة، والسعودية تقف مع فلسطين بقوّة ولا علاقة لنا ب​إسرائيل​"، مركّزًا على أنّه "ليس صحيحًا أنّ هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "علاقات ​الدول العربية​ مع إسرائيل مشروطة بحلّ يتّفق عليه الجانبان"، موضحًا أنّ "السعودية ترحّب بأي محاولة لحلّ ​القضية الفلسطينية​". وشدّد على أنّ "​إيران​ عدو للجميع"، مشيرًا من جهة ثانية إلى أنّ "​السودان​ دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها".