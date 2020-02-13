وزير خارجية السعودية: إيران عدو للجميع ونقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة بإسرائيل

أكّد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أنّ "سياستنا حول القضية الفلسطينية ثابتة، والسعودية تقف مع فلسطين بقوّة ولا علاقة لنا بإسرائيل"، مركّزًا على أنّه "ليس صحيحًا أنّ هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحلّ يتّفق عليه الجانبان"، موضحًا أنّ "السعودية ترحّب بأي محاولة لحلّ القضية الفلسطينية". وشدّد على أنّ "إيران عدو للجميع"، مشيرًا من جهة ثانية إلى أنّ "السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها".
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