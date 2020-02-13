الصحة العالمية: نحتاج لمئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد الكورونا

طالبت ​الصحة​ العالمية الحكومات بـ"المشاركة في تمويل اختبارات اللقاح المضاد لفيروس ​الكورونا​، والصحة تحتاج لمئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد الكورونا"، موضحة ان "400 حالة إصابة بالكورونا خارج الصين".

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