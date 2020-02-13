توجّه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في زيارة رسميّة لمدّة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
يرافق اردوغان في زيارته، عقيلته أمينة اردوغان، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الخزانة والمالية براءت ألبيراق، التجارة روهصار بكجان، والنقل والبنية التحتية محمد جاهد طورهان، فضلًا عن رئيس دائرة الاتصال الرئاسي فخر الدين ألطون، والمتحدث الرئاسي إبراهيم قالن.
وسيشارك اردوغان على هامش الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في منتدى الأعمال التركي الباكستاني. وسيلقي كلمة في الجلسة المشتركة للبرلمان ومجلس الشيوخ الباكستاني، كما سيلتقي بنظيره عارف علوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان توجه إلى باكستان للمشاركة بأعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.