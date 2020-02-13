اردوغان توجه إلى باكستان للمشاركة بأعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي

توجّه الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى العاصمة الباكستانية ​إسلام أباد​، في زيارة رسميّة لمدّة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

يرافق اردوغان في زيارته، عقيلته أمينة اردوغان، ووزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الخزانة والمالية براءت ألبيراق، التجارة روهصار بكجان، والنقل والبنية التحتية محمد جاهد طورهان، فضلًا عن رئيس دائرة الاتصال الرئاسي فخر الدين ألطون، والمتحدث الرئاسي ​إبراهيم قالن​.

وسيشارك اردوغان على هامش الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في منتدى الأعمال التركي الباكستاني. وسيلقي كلمة في الجلسة المشتركة للبرلمان و​مجلس الشيوخ الباكستاني​، كما سيلتقي بنظيره ​عارف علوي​.