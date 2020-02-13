أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بأنّ "جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أعلنت مقتل ستة على الأقل من قياداتها الميدانية، خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف العربي"، وبينهم أربعة ضباط في رتبة عقيد، وهم عبد اللطيف صالح الغفري ومعين عبد الله مرعي وعبد البديع عبد الرب الحوثي وعلي يحيى الوجي".
وأوضحت أنّ "ذلك جاء بعد يوم من إقامة مراسم جنازة ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان، والعميد عبد الله محمد حنش".
وكانت قوات الحكومة ومقاتلات "التحالف العربي" قد استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، بالإضافة إلى غارات جوية نفذت شمال محافظة الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "سبأ": مقتل 6 قياديين حوثيين في القتال مع قوات الحكومة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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