وكالة "سبأ": مقتل 6 قياديين حوثيين في القتال مع قوات الحكومة اليمنية

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بأنّ "جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أعلنت مقتل ستة على الأقل من قياداتها الميدانية، خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات ​الحكومة اليمنية​ المدعومة من "​التحالف العربي​"، وبينهم أربعة ضباط في رتبة عقيد، وهم ​عبد اللطيف صالح​ الغفري ومعين عبد الله مرعي وعبد البديع عبد الرب الحوثي وعلي يحيى الوجي".

وأوضحت أنّ "ذلك جاء بعد يوم من إقامة مراسم جنازة ضابطين آخرين رفيعي المستوى في ​صنعاء​، وهما العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان، والعميد عبد الله محمد حنش".

وكانت قوات الحكومة ومقاتلات "التحالف العربي" قد استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي ​محافظة الجوف​، بالإضافة إلى غارات جوية نفذت شمال محافظة الضالع.