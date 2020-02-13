الحرس الثوري الإيراني: مقتل سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري ال​إيران​ي، العميد رمضان شريف، ان "مقتل الجنرال ​قاسم سليماني​ سيؤدي إلى تحرير ​القدس​، وأن مؤامرة الأعداء أصبحت عديمة الفاعلية، ف​أميركا​ أصبحت أسوأ أعداء إيران و​العالم الإسلامي​"، موضحاً ان "العدو كان بصدد بعثرة المجتمع الإيراني بقضايا اقتصادية، إلا أنه أدرك بعد استشهاد القائد سليماني بأن الشعب الإيراني متواجد في الساحة أقوى مما مضى."

ولفت شريف، في كلمة له الى ان "العدو باغتياله قادة ​المقاومة​ خلال الأعوام الماضية سعى لإضعاف جبهة المقاومة، إلا ان الكيان الصهيوني وكل مخططات أميركا في المنطقة قد بلغا نقطة الفشل، وان تعزيز قدرات جبهة المقاومة لمواجهة الصهاينة كان من إجراءات القائد سليماني وبعد استشهاده ستتم مواصلة طريقه بقوة أكبر".