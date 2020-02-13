المحكمة العسكرية دانت مجموعة تابعة لجبهة النصرة

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، حكما قضى بانزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق السوريين الموقوفين أحمد عبد الجليل ويونس الكريع، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وادانتهما بالانتماء إلى تنظيم "​جبهة النصرة​" الارهابي، والمشاركة بأعماله التي طالت الداخل اللبناني، والتورط بأعمال عسكرية لصالحه ونقل أسلحة حربية والاستحصال على بطاقات هوية مزورة لصالح عناصر من التنظيم من أجل تسهيل تحركهم.

وادانت المحكمة القاصر علي.ن واحالت أوراقه على ​النيابة العامة العسكرية​ لايداعها المحكمة المختصة، فيما حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على السوريين الفارين من وجه العدالة محمد الكريع ومحمد عبد الجليل وجردتهما من حقوقهما المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرة بحقهما.