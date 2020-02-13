الحايك بعد لقائه وفد من حزب البعث: للضرب بيد من حديد على أيدي المخلين بالأمن

أعلن المكتب الاعلامي لـ"حركة امل"، عن "استقبال رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك، لوفد من قيادة ​حزب البعث العربي الاشتراكي​ برئاسة الأمين القطري ​نعمان شلق​، وندد المجتمعون بـ"الإعتداءات التي استهدفت رجال ​الاجهزة الامنية​ من جيش وقوى أمن"، داعين إلى "الضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين والمخلين ب​الأمن​ والعمل على قطع دابرالفتن المتنقلة من منطقة إلى اخرى".

وابدى المجتمعون "ارتياحهم الى نيل ​الحكومة​ الثقة"، مؤكدين "دور ​المؤسسات الدستورية​ والتشريعية والتنفيذية التي تبقى عناوين بقاء ​الدولة​ واستمراريتها، ولضرورة الاسراع بإنجاز ما ينتظره ​اللبنانيون​ على الصعد الحياتية كافة، وترميم ثقتهم بدولتهم".