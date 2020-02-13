أعلن المكتب الاعلامي لـ"حركة امل"، عن "استقبال رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك، لوفد من قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأمين القطري نعمان شلق، وندد المجتمعون بـ"الإعتداءات التي استهدفت رجال الاجهزة الامنية من جيش وقوى أمن"، داعين إلى "الضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين والمخلين بالأمن والعمل على قطع دابرالفتن المتنقلة من منطقة إلى اخرى".
وابدى المجتمعون "ارتياحهم الى نيل الحكومة الثقة"، مؤكدين "دور المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية التي تبقى عناوين بقاء الدولة واستمراريتها، ولضرورة الاسراع بإنجاز ما ينتظره اللبنانيون على الصعد الحياتية كافة، وترميم ثقتهم بدولتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحايك بعد لقائه وفد من حزب البعث: للضرب بيد من حديد على أيدي المخلين بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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