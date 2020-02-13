عدد من الشبان تجمعوا أمام دارة كرامي بطرابلس من ثم توجهوا إلى مصرف لبنان

تجمّع عدد من الشبان والشابات لبعض الوقت أمام دارة النائب ​فيصل كرامي​ في ​طرابلس​، مندّدين ب​الوضع الاقتصادي​ المتردي، ومردّدين شعارات ضدّ ​الحكومة​، واصفين إيّاها بـ"حكومة اللون الواحد".

ومن هناك، توجّهوا إلى "​مصرف لبنان​" في طرابلس للتنديد بالسياسة المالية، وارتفاع ​سعر الدولار​ والسلع الغذائية وغيرها.