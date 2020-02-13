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عدد من الشبان تجمعوا أمام دارة كرامي بطرابلس من ثم توجهوا إلى مصرف لبنان

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تجمّع عدد من الشبان والشابات لبعض الوقت أمام دارة النائب ​فيصل كرامي​ في ​طرابلس​، مندّدين ب​الوضع الاقتصادي​ المتردي، ومردّدين شعارات ضدّ ​الحكومة​، واصفين إيّاها بـ"حكومة اللون الواحد".

ومن هناك، توجّهوا إلى "​مصرف لبنان​" في طرابلس للتنديد بالسياسة المالية، وارتفاع ​سعر الدولار​ والسلع الغذائية وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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