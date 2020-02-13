تجمّع عدد من الشبان والشابات لبعض الوقت أمام دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، مندّدين بالوضع الاقتصادي المتردي، ومردّدين شعارات ضدّ الحكومة، واصفين إيّاها بـ"حكومة اللون الواحد".
ومن هناك، توجّهوا إلى "مصرف لبنان" في طرابلس للتنديد بالسياسة المالية، وارتفاع سعر الدولار والسلع الغذائية وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد من الشبان تجمعوا أمام دارة كرامي بطرابلس من ثم توجهوا إلى مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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