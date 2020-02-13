معوض: لضرورة اعادة هيكلة الاستحقاقات المالية المقبلة

أكد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على "ضرورة إعادة هيكلة الاستحقاقات المالية المقبلة ، لأن لا طاقة ل​لبنان​ على دفع الديون كما هي من ودائع اللبنانيين، إنما ضمن إطار خطة إنقاذ شاملة ومفاوضات شفافة مع الدائنين"، معتبرا ان "عدم الدفع من دون هذه المفاوضات اللازمة سيعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر لا تحصى ويسرّع السقوط الشامل".

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