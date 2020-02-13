حبشي: تقدمنا بدعويين ضد وزارتي الطاقة والاتصالات في ملف الهدر والفساد

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي الى انه "استكمالا لملف الهدر في وزارتي ​الطاقة​ و​الاتصالات​، تقدمت بدعوى عبر وكيلتي القانونية المحامية اليان فخري على كل من وزارتي الطاقة والاتصالات، وذلك بعدما تقدم سابقا بكتب في سبيل الحصول على معلومات حول قضايا تشوبهما رائحة الفساد ولم يحصل على اجوبة عليها لغاية الآن"، مؤكدا ان "اتخاذ هذه الخطوات العملية تهدف إلى ​محاربة الفساد​ والهدر في ​المال​ العام، كما تهدف الى ملاقاة ​الشعب اللبناني​ الثائر لتؤمن له الوسائل ل​مكافحة الفساد​ بشكل فعلي بعيدا عن اي غوغائية ولتضع بين يديه ما نملكه من معلومات، تسمح لنا بنقل الاصلاح والتغيير وبناء ​الدولة​ من الإطار النظري الى خطوات عملية".

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