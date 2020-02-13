رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، أن "تخفيض فوائد المودعين مفترض أن يخفّض كلفة المصارف وأن ينعكس حينها على فوائد المقترضين"، معتبرا أن "المصارف تعود وتضيف إستنسابيًّا الفائدة فوق نسبة الـ"BRR" حتّى لو إنخفض، أي أنها ترتاح في كلفة المودعين دون أن تساعد كفاية المقترضين".
وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّه "لا يجوز أن يكون المواطن مودعًا أو مقترضًا خاسرًا، والمصرف وحده رابحًا".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: لا يجوز أن يكون المواطن مودعا أو مقترضا خاسرا والمصرف رابحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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