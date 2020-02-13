آلان عون: لا يجوز أن يكون المواطن مودعا أو مقترضا خاسرا والمصرف رابحا

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، أن "تخفيض فوائد المودعين مفترض أن يخفّض كلفة ​المصارف​ وأن ينعكس حينها على فوائد المقترضين"، معتبرا أن "المصارف تعود وتضيف إستنسابيًّا الفائدة فوق نسبة الـ"BRR" حتّى لو إنخفض، أي أنها ترتاح في كلفة المودعين دون أن تساعد كفاية المقترضين".

وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّه "لا يجوز أن يكون المواطن مودعًا أو مقترضًا خاسرًا، والمصرف وحده رابحًا".