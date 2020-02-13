الصين تقيل أرفع مسؤول في بؤرة تفشي فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا الخميس

وقالت الوكالة إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إقالة جيانغ بعد إعلان الصين، الثلاثاء، إقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت المقاطعة قد أبلغت عن ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس الخميس، بحيث وصلت إلى نحو 60 ألف إصابة بعد تعديل سلطات هوبي لطرق تشخيص الإصابة بالفيروس والإحصاء.

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وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين، بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من أوائل المحذرين من الفيروس.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات على شبكة الإنترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس.

كذلك واجهت سلطات ووهان انتقادات في يناير، بسبب مضيها قدما بإقامة مهرجان سنوي تحضره 40 ألف عائلة قبل أيام من إغلاق المدينة، علما أنه تمت إقالة مسؤول كبير في الصليب الأحمر في ووهان أيضا، بسبب التقصير في أداء واجبه، حسبما ذكرت "فرانس برس".