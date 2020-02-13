"النور "يستضيف وفد تنسيقية "شباب الأحزاب" لطرح رؤية الحزب حول الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب النور وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عُقد بمقر الحزب، وذلك لطرح رؤية الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة (النواب، الشيوخ، المحليات)، وبحضور الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام، والنائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، والمهندس مصعب أمين، أمين شباب الحزب وعضو التنسيقية، وعدد من هيئة مكتب الأمانة العامة.

بدأ اللقاء، بكلمة الدكتور يونس مخيون، رحب فيها بضيوف الحزب من شباب الأحزاب والسياسيين، واستعرض التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، والوضع السياسي العام في الدولة ، مشيراً إلى أهمية التعددية الحزبية وألا ينفرد أي فصيل بتحمل المسؤولية، فالدولة المصرية أكبر من أي فصيل، والدول لا تقوم إلا على التنوع والاختلاف، في ضوء ما حدده الدستور الذي هو العقد الاجتماعي بين المواطنين.

وفي السياق، ذاته أشاد الأمين العام للحزب، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وما تقوم به من أدوار في تنشيط الحياة السياسية والحزبية، مؤكداً على ضرورة الحوار والنقاش وعرض وجهات النظر المختلفة، والانطلاق من أرضية وطنية مشتركة.

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ومن جانبه، عرض النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، رؤية الحزب في الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وما الذي يريده الحزب من حيث النظام الانتخابي والإجراءات المنظمة له، في إطار النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بهم.