شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": "ايجبس 2020" يؤكد أهمية مصر فى قطاع " البترول والغاز " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أكد للعالم كله أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا فى مجالات صناعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك إشادة كبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا القطاع .

وأضاف "عامر"، فى بيان اليوم، أن "ايجبس 2020"، أكد للمجتمع الدولى جدارة مصر بأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للطاقة، مشيدا بالتنظيم الرائع من الشباب المصرى الواعد داخل قطاع البترول والذى أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى رهانه على قدرة الشباب المصرى فى تولى المواقع والمناصب القيادية فى مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة وفى مقدمتها قطاع البترول.

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ووجه "عامر" الشكر للمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية الذى كان حريصا كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإعطاء الفرصة الكاملة للشباب والمرأة فى تولى المواقع والمناصب القيادية داخل قطاع البترول.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر، أن يكون لـ"ايجبس 2020" آثاره الإيجابية والكبيرة فى جذب الاستثمارات العالمية للعمل فى قطاع البترول والغاز المصرى، خاصة وأن هذا المؤتمر سلط الضوء على الإنجازات المصرية في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام العالم، بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال، إضافة الى صناعة البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة والتى شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من الرئيس السيسى شخصيا لهذا القطاع الواعد.



واختتم اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".