شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم "مستقبل وطن": خضنا معركة انتخابية بالجيزة وقدمنا نموذجا مشرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الشكر لأهالي دائرة الجيزة وملوي بالمنيا، لنجاح مرشح الحزب في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب فى الجيزة والإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بفارق كبير لصالح مرشح الحزب.

وقال هلال ، في بيان له اليوم، إن أعضاء حزب مستقبل وطن خاضوا معركة انتخابية وكانوا أداء ونموذج في العمل الحزبي بالجيزة والمنيا، وساهموا بشكل كبير في نجاح العملية الديمقراطية، مضيفا أن الحزب نجح بكل تأكيد لما يتمتع به من دور كبير في خدمة المواطنين في كل قرى ونجوع مصر، فهو الحزب الوحيد الذي يمتلك تتظيم حزبي في كل مراكز وأقسام وفي كل القري والشياخات لجمهورية مصرالعربية، مما سهل له الاتصال المباشر بالجماهير.

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وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن،" أن االحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسى ودعم الدولة، خلال المرحلة الحالية وفى المستقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل بقوة لدعم الدولة المصرية.

وأشار "هلال" ،إلى أنه علي الرغم من تعرض الحزب لهجوم وإشاعات مغرضة ليس الهدف منها سوي الهدم، إلا أنها جاءت بنتائج إيجابية على الحزب لأنه الحزب الذي يعمل بقوة وفاعلية على الأرض ولا يلتفت إلا لخدمة المواطن المصري.