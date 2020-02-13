بعد انتقادات “الحبيب المالكي”.. الحكومة: نتفاعل مع البرلمانيين وانشغالاتنا كثيرة

ساعات بعد انتقاد رئيس مجلس النواب للحكومة بخصوص تفاعل أعضائها مع أسئلة النواب البرلمانيين، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة بتأكيد أن تفاعل الحكومة مع البرلمانيين موجود، وهناك ظروفا تحول دون تحقيق المستوى المطلوب من البرلمانيين.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، خلال الندوة الصحافية، التي اعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “تجاوب الحكومة موجود”.

وأضاف الوزير أن “الحكومة تضم 24 وزيرا، وهناك جلستين للأسئلة، الاثنين، والثلاثاء، ووتيرة العمل صعبة”، مشيرا إلى “وجود انشغالات ومهام كثيرة”.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد سجل نقصا في تجاوب الحكومة مع المبادرة التشريعية، والأسئلة الشفوية، والكتابية للنواب البرلمانيين.

Advertisements

وتأسف المالكي، في ندوة صحافية، عقدها، صباح اليوم الخميس، عقب اختتام الدورة التشريعية، أول أمس، للمصادقة على مقترح قانون واحد تقدم به النواب البرلمانيون، من بين 152 مقترحا، يوجد قيد الدرس باللجان النيابية الدائمة.

وتحدث المالكي عن “نقص في تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفوية، والكتابية، حيث أجابت عن حوالي 30 في المائة فقط منها”.

وأجاب أعضاء الحكومة، خلال الـ12 الجلسة، المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي انعقدت خلال دورة أكتوبر، التي اختتمت، أول أمس، عن 347 سؤالا، من بين 1160 سؤالا، توصلت به الحكومة”.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 800 سؤالا من بين 2700 سؤال كتابي، وجه لأعضاء الحكومة.