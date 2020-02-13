الكاتب إيلال يشكو من مصادرة “صحيح البخاري”.. نهاية الأسطورة” في معرض الكتاب.. والإدارة ترفض التعليق

يشكو الكاتب رشيد إيلال، صاحب كتاب “صحيح البخاري.. نهاية الأسطورة”، مما أسماه “مصادرة كتابه من طرف إدارة المعرض الدولي للكتاب في الدارالبيضاء”.

وعبر رشيد إيلال عن استيائه من مصادرة كتابه، اليوم الخميس، على الرغم من “تحقيق الأخير رقم مبيعات مهم في المعرض”، بحسب تعبيره.

وأوضح الكاتب، في حديثه مع “اليوم 24″، أن إدارة المعرض لا يحق لها، مصادرة الكتاب، مشيرا إلى أنه لم تتبق منه سوى 11 نسخة، من مجموع 500، بعدما حقق مبيعات على مستوى المعرض”.

وفي المقابل، رفضت إيمان مفتقر، مديرة المعرض الدولي للكتاب والنشر، الحديث عن الموضوع لـ”اليوم 24″، بعد محاولات عديدة، مشيرة إلى أن هناك أمورا أكثر أولوية بالنسبة إليها.