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يقضي لاعب فريق ريال مدريد، المدافع الفرنسي، رافاييل فاران، عطلة قصيرة في مدينة مراكش، بعد استفادته من إجازة، منحها زين دين زيدان، مدرب الميرنغي، إلى كل اللاعبين.
ونشر فاران على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، أمس الأربعاء، صورته مع ابنه، وهما يستمتعان بالأجواء في أحد الفنادق الفاخرة في المدينة الحمراء.
ودائما ما يستغل لاعبو الفريق الملكي فرصة العطل القصيرة، لقضائها بالمغرب القريب من إسبانيا، قبل العودة إلى المنافسة في الاستحقاقات، التي تنتظرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل العودة إلى المباريات.. لاعب ريال مدريد “يرتاح نفسيا” في مراكش – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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