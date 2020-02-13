مسلم يختار تقديم راب رومانسي هدية لزوجته أمل صقر في عيد الحب

اختار فنان الراب، مسلم، يوم غد الجمعة، تاريخا لطرح أغنية راب، ستكون رومانسية، لإهدائها إلى زوجته الممثلة المغربية، أمل صقر.

وأعلن مسلم أن الأغنية، التي ستطح على شكل فيديو كليب تزامنا مع عيد الحب، ستكون بعنوان “my lady”، وهي أولى أعماله عن الحب، والرومانسية.

ومن المنتظر أن تشارك الممثلة أمل صقر في الكليب، حيث تقتسم دور البطولة مع زوجها، مسلم، الذي ستحتفل معه بأول عيد حب وهما مرتبطين رسميا.

وتوجه مسلم في الآونة الأخيرة إلى تنويع الأعمال، التي يقدمها، إذ إن غالبية أغانيه، سابقا، كانت تعالج مواضيع اجتماعية، قبل أن ينجذب نحو موجة الكلاش، ثم الآن إلى الأغاني الرومانسية.