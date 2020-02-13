شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق عدة ايام والان مع التفاصيل

زيارة رئيس وزراء آثيوبيا للإمارات

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي رحب برئيس وزراء أثيوبيا .

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ..كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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