شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصاب ألماني بفيروس كورونا يتماثل للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المحلية بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أنه تم السماح لأول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا ضمن إجمالي 16 حالة، بمغادرة المستشفى اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة اليوم أن صاحب الحالة قد تعافى تماما، ولم يعد يمثل مصدرا للعدوى.

وأضافت الوزارة أنه استوفى جميع المعايير لمغادرة المستشفى، وبينها عدة اختبارات سلبية لفيروس كورونا المعروف باسم "سارس-كوف2-" (كوفيد 19).

يشار إلى أن 13 مريضا آخرين في ألمانيا يخضعون للعلاج حاليا في ولاية بافاريا، جميعهم على صلة بشركة فيباستو لقطاع غيار ومستلزمات السيارات في الولاية ، والتي جاء الفيروس إليها عن طريق موظفة صينية.