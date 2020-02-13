اخبار العالم

أول مصاب ألماني بفيروس كورونا يتماثل للشفاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصاب ألماني بفيروس كورونا يتماثل للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المحلية بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أنه تم السماح لأول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا ضمن إجمالي 16 حالة، بمغادرة المستشفى اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة اليوم أن صاحب الحالة قد تعافى تماما، ولم يعد يمثل مصدرا للعدوى.

وأضافت الوزارة أنه استوفى جميع المعايير لمغادرة المستشفى، وبينها عدة اختبارات سلبية لفيروس كورونا المعروف باسم "سارس-كوف2-" (كوفيد 19).

يشار إلى أن 13 مريضا آخرين في ألمانيا يخضعون للعلاج حاليا في ولاية بافاريا، جميعهم على صلة بشركة فيباستو لقطاع غيار ومستلزمات السيارات في الولاية ، والتي جاء الفيروس إليها عن طريق موظفة صينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول مصاب ألماني بفيروس كورونا يتماثل للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا