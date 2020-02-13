شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس ثاني أكبر مجموعة صحفية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
قدمت المجموعة الأمريكية طلب إشهار الإفلاس والحماية من الدائنين وفقا للفصل رقم 11 من قانون الشركات الأمريكي، لتنتهي سيطرة عائلة ماكلاتشي المستمرة منذ 1857 على المجموعة.
ويأتي إشهار إفلاس المجموعة رغم استمرار الصحف الصادرة عنها في تحقيق إنجازات صحفية مهمة.
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