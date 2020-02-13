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إفلاس ثاني أكبر مجموعة صحفية في أمريكا

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أعلنت مجموعة ماكلاتشي، ثاني أكبر مجموعة صحفية في الولايات المتحدة اليوم الخميس، تقديم طلب لإشهار إفلاسها، وهو ما يمثل أكبر مؤشر على أزمة صناعة الصحافة المطبوعة في الولايات المتحدة.

قدمت المجموعة الأمريكية طلب إشهار الإفلاس والحماية من الدائنين وفقا للفصل رقم 11 من قانون الشركات الأمريكي، لتنتهي سيطرة عائلة ماكلاتشي المستمرة منذ 1857 على المجموعة.

ويأتي إشهار إفلاس المجموعة رغم استمرار الصحف الصادرة عنها في تحقيق إنجازات صحفية مهمة.

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