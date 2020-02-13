رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال آبي أحمد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.





وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





ومن المقرر أن يعقد آبي آحمد أول لقاء مع مواطني بلاده في منطقة الشرق الأوسط بدبي؛ لمناقشة أوضاعهم بالدول التي يعيشون بها والمستجدات الراهنة بأديس أبابا.



ووفق السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، نغوسو طلاهون، فإن آبي أحمد"سيخاطب الجمعة نحو 15 ألفا من الإثيوبيين القادمين من السعودية ولبنان والكويت وعمان والبحرين، باستاد آل مكتوم في مدينة دبي".

كما سيعقد آبي أحمد مشاورات مع الإثيوبيين في الإمارات حول مختلف القضايا الوطنية الراهنة ومستقبل البلاد.

وأوضح أن "الزيارة تهدف إلى التشاور مع مختلف الإثيوبيين في هذه الدول، حول القضايا الوطنية الراهنة، والأوضاع التي يعيشونها" وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الإصلاح الجارية.