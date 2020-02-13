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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق عدة ايام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وصل رئيس وزراء أثيوبيا، الدكتور أبي أحمد، اليوم الخميس، الى دولة الإمارات في زيارة تستغرق عدة أيام، وفق ما ذكرته وكالة وام .
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي رحب برئيس وزراء أثيوبيا .
وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ..كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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