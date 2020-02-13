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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا خفضت حركة السفر عبر الجو في الصين بنسبة 70% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن المراحل الأولى من أزمة تفشي فيروس كورونا أدت إلى انخفاض نسبته 70 % في حركة السفر الجوي العالمية في الصين، بينما تراجعت حركة السفر المحلية 50 %.
وقلص هذا توقعات الوكالة لطلب الصين على وقود الطائرات في الربع الأول من العام بنسبة 14 % أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميًا وتوقعاتها للربع الثاني بنسبة 15 % أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميًا.
وخفض هذا إجمالًا توقعات الوكالة لطلب الوقود في آسيا بنسبة 5% للربع الأول 8% للربع الثاني مقابل توقعات سابقة في الشهر الماضي.
وقالت وكالة الطاقة إنها قلصت توقعاتها لطلب الصين على البنزين للربع الجاري بنسبة 13 % أو ما يعادل 420 ألف برميل يوميًا، لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتلقى الطلب بعض الدعم في الربع المقبل.
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