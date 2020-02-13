البركاني: الميليشيات الإنقلابية سبب تعثر عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

أكد رئيس البرلمان، سلطان البركاني، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية هي سبب تعثر عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن .

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، نائب السفير البريطاني، سيمون سمارت، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

وفي اللقاء، ثمن الشيخ سلطان البركاني اهتمام المملكة المتحدة ودعمها للشرعية وحرصها على إرساء الأمن والسلام في بلادنا .. لافتاً إلى أن رفض ميلشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ القرارات الأممية والإتفاقيات التي كان آخرها إتفاق السويد تسبب بتعثر عملية السلام .

وأكد أن الإعتداءات التي قامت بها الميليشيات مؤخراً تستهدف بالأساس ضرب عملية السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وتطرق البركاني إلى الجهود التي تبذل لتنفيذ إتفاق الرياض.. مثمناً للدور الكبير للأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعمها ومساندتها للشرعية ورعايتها لاتفاق الرياض وتنفيذه.

وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على أن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تدعم الجهود الأممية لإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للقرارات الأممية وخصوصاً القرار 2216.. لافتاً إلى أن مجلس النواب مع إحلال السلام ويعمل بوتيرة علية من أجل تحقيق ذلك.

وأشار البركاني الى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني وما قامت به مؤخراً مليشيا الحوثي من إجراءات تعسفية في الجانب الاقتصادي، وفرض قيود على الحريات الشخصية للمواطنين، ونهب المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني الى غير ذلك من الممارسات الخارجة عن القانون و الأعراف والتي طالت وما سيترتب على ذلك من ممارسات سلبية تنعكس على المواطن اليمني .

من جانبه أكد نائب السفير البريطاني حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني للحفاظ على مصالحة ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.. منوهاً إلى أهمية البدء بتنفيذ اتفاق الرياض للحفاظ على وحدة اليمن .

وأكد أن المملكة المتحدة تبذل الجهود من اجل العمل على تنفيذ الاتفاقات وإحلال السلام لإنهاء معاناه الشعب اليمني .. مثمناً الدور الكبير للبرلمان في دعم مسار عملية السلام.