ترند |محمد رمضان ينشر كواليس جديدة من داخل كبينة الطائرة تقلب الموازين.. وتحرك من البرلمان.. وموجة أمطار جديدة.. والصحة تحذر من 3 أدوية شهيرة.. وحقيقة أسود ميناء الإسكندرية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مضاد حيوي وقطرة عين.. الصحة تُحذر من 3 أدوية موجودين بالصيدليات.. وصيادلة: لم يصلنا المنشور والممنوع أكثر الأدوية طلبًا، و’’اوعوا تخففوا الملابس‘‘.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد في هذا الموعد، وبعد ظهور 3 أسود يتجولون على رصيف الحاويات.. ميناء الإسكندرية يوضح ملابسات الواقعة، ومشهد يقلب الموازين.. محمد رمضان ينشر كواليس جديدة من داخل كبينة الطائرة.. والطيار: ’’هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة‘‘.. والفنان يحذف التعليق المثير للجدل‘‘، والإضرار بسمعة الطيران المصري.. أول تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة محمد رمضان والطيار.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

لعدم مطابقتها للمواصفات، قررت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة ضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية عبارة عن مضاد حيوي وقطرات للعين.

وأصدرت إدارة الصيدلة منشورا حمل رقم 1 لسنة 2020، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر Keflex 250 mg/5ml pos مضاد حيوي؛ لعلاج الالتهابات الناتجة عن البكتيريا، ومنها: التهابات الأذن الوسطي. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأوضح المنشور أن المستحضر من إنتاج شركة حكمة للصناعات الدوائية للتشغيلات رقم 2088-2087- 2086؛ بناء على طلب الشركة المنتجة، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز وأخذ التعهد بعد فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافاتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

أوضحت أنه تم إرسال هذا المنشور إلى الشركة صاحبة المستحضر؛ لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات.

وفي منشور آخر حمل رقم 2 لسنة 2020، قررت إدارة الصيدلة ضبط وتحريز مستحضرين لقطرة العين travonorm 5 ml eye drop، وهي قطرة لعلاج حساسية العين من إنتاج شركة أوركيديا تشغيلات رقم 0618195- 0418127-0218123-1118122-0818196-1218123 – 1218199- 1218124، حيث إنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

كما أمرت بضبط وتحريز مستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop، أرقام تشغيلات 1118121- 0418129-0218121-0818193-0218122-0818192-0518188 حيث إنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

وطالبت الإدارة بموافاتها بالكميات التي تم تحريزها من السوق المحلية والوحدات الحكومية، وقيامها بتجميد الأرصدة الموجودة لديها وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الأدوية.

قال محمد أمين، المسئول عن إحدى الصيدليات بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، إن المنشورات التحذيرية التي تصدرها الإدارة المركزية لشئون الصيادلة لمنع تداول أى من المستحضرات لا يتم توزيعها على الصيدليات بشكل مباشر، بل تكتفي بنشرها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه عادة ما يتم التحذير من بعض المستحضرات بناء على طلب الشركة المنتجة أو من وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه حتى الوقت الحالي لم تصل إليه تعليمات بمنع تداول العقار، ولا زال هناك حركة بيع وشراء على المستحضرات.

فيما أكد عصام البنهاوي، أحد أصحاب الصيدليات بمنطقة إمبابة، أن الأدوية المذكورة في المنشورات التحذيرية الأكثر فاعلية ويقبل عليها المرضى بشكل كبير، خاصة أن عددا من الأطباء ينصحون بها، مُشيرًا إلى ضرورة توقف الأطباء عن كتابتها للمرضى قبل أن يتم تحذير الصيادلة من تداولها.

ويضيف الصيدلي أنه من المفترض في حال صدور منشورات تحذيرية لا بد من إرسال مندوبين من وزارة الصحة والشركة المنتجة للعقار لتقوم بتجميد العبوات الموجودة، والتأكد من عدم تداول العقارات التي تم التحذير منها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف عماد محمد، أحد أصحاب الصيدليات، أن عقار Keflex 250 mg5ml pos هو مضاد حيوي ويستخدم في علاج الالتهابات للأذن الوسطي، وقطرة travonorm 5 ml eye drop تعالج حساسية العين، مؤكدًا أن المستحضرات التي تم التحذير منها لا زالت متواجدة في معظم الصيدليات ويتم طلبها من قبل المرضى. حسبما نشر موقع "الدستور".

وطالب بضرورة وجود دوريات تفتيشية على الصيدليات والوحدات الحكومية لإعدام العبوات الموجودة، والتأكد من عدم تداولها، خاصة أن المنشورات التحذيرية تكتفى على بالصيدليات الكبرى ونشرها بالمواقع.

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’’اوعوا تخففوا الملابس‘‘.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد في هذا الموعد

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد، بهيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري لتمتد إلى الداخل يوم الأحد.

وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، المواطنين من تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يشهد الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 09

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13

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بعد ظهور 3 أسود يتجولون على رصيف الحاويات.. ميناء الإسكندرية يوضح ملابسات الواقعة

حالة من الرعب والخوف يصاحبها حالة من السخرية انتابت عدد كبير من المواطنين بعد انتشار صور 3 أسود برصيف الحاويات بميناء الإسكندرية أثناء تجوالهم بين الحاويات.

وأثارت الصور موجة من السخرية والاستغراب بين رواد «فيسبوك»، متسائلين عن «كيفية وصول الأسود على أرصفة ميناء الإسكندرية؟»، ورد فعل الموظفين والعاملين عند رؤيتهم الأسود.

بدوره، نفى مسؤولو ميناء الإسكندرية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، عن تجول 3 أسود برصيف الحاويات داخل الميناء.

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، عدم علاقة ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالصور المتداولة للأسود. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأضاف الغندور، في تصريحات صحفية، الخميس: «لا أعرف مدى صحة الصور إلا أنها بالتأكيد ليست في موانئ الإسكندرية.. ولم نرصدها أو نخطر بها على الإطلاق»، مرجحا أن تكون الصور المتداولة التقطت في دولة أخرى.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد تداولوا، صباح الخميس، صورا تظهر تجول 3 أسود على رصيف الحاويات، قائلين إنها التقطت داخل ميناء الإسكندرية.

وأثارت الصور موجة من السخرية والاستغراب بين رواد «فيسبوك»، متسائلين عن «كيفية وصول الأسود على أرصفة ميناء الإسكندرية؟»، ورد فعل الموظفين والعاملين عند رؤيتهم الأسود.

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مشهد يقلب الموازين.. محمد رمضان ينشر كواليس جديدة من داخل كبينة الطائرة.. والطيار: ’’هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة‘‘.. والفنان يحذف التعليق المثير للجدل‘‘

كتب: ضياء السقا

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علق الفنان محمد رمضان، من جديد على أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها، خلال الساعات الماضية.

ونشر رمضان مقطع فيديو جديد من داخل الطائرة محل الأزمة، عبر حسابه بتويتر، وعلق عليه قائلا:" أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور.. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

وقال الطيار في الفيديو موجها حديثه لرمضان: "احنا هنتصور سوا فيديو"، ومازحه قائلا: "عايز أقولك حاجه.. هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة".

الفنان يحذف التعليق المثير للجدل

من ناحية أخرى، حذف رمضان تعليقه الساخر على الفيديو الذى نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لمشهد تصوير داخل غرفة عمليات وهو يجرى جراحة، حيث سخر خلاله من إيقاف الطيار قائلا: "الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وانهالت التعليقات الحادة على رمضان بسبب سخريته من قطع الأرزاق، مما دفعه لتعديل منشوره.

وبالعودة إلى المنشور، يظهر حاليا بدون التعليق واكتفى رمضان بوضع رموز وإشارات وقلب أحمر.

المنشور قبل الحذف



المنشور بعد التعديل

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الإضرار بسمعة الطيران المصري.. أول تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة محمد رمضان والطيار

في أول تحرك من البرلمان المصري، بعد أزمة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الواقعة، واستغلال منصات الإعلام بما يسبب إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميا.

وقالت البرلمانية في طلبها، والذي نشره موقع "اليوم السابع"، إنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، حيث قام من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".

وأضافت عبد الحليم: "وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وتابعت: "الفنان محمد رمضان قام بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري".

وأكملت إيناس عبد الحليم: "المضرور من هذه المعركة هو سمعة الطيران المصرى، والذي يتأثر بهذه المناوشات، والآن يقوم كل من الطرفين باستغلال المنصات الإعلامية للترويج لأوجه دفاعهم ضد بعضهم البعض، مستغلين الإعلام والصحف المصرية من خلال فيديوهات تراشق فيما بينهم، ما يؤثر سلبيا على أسطولنا الجوى".

وطالبت عضو البرلمان بوقف إذاعة مثل هذه الفيديوهات، ويجب إصدار قرار من وزير الإعلام بشأن منع الصحف والإعلام تناول هذه القضية، كونها تؤثر على سمعة الطيران المصرى الدولية.

وتعرض محمد رمضان، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية، على خلفية موقفه الأخير مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة، وسخريته منه، وتشويه صورته أمام الرأي العام.

بداية الأزمة

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

بعد ذلك قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

أول ظهور للطيار

من جانبه ظهر الطيار الموقوف مدى الحياة في مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الواقعة، وعدم اهتمام رمضان بما حدث له.

وأوضح الطيار أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

رمضان يرد

ورد محمد رمضان، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ما نشره الطيار قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وتابع: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.

الطيار ينفي ادعاءات رمضان

وتلقى رمضان هجوما حادا، مما دفعه لمسح الفيديو من على صفحته، بعد فترة قصيرة، عقب خروج الطيار أشرف أبو اليسر في فيديو جديد، لينفي ما قاله الفنان بأنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه، تعويضا عن أزمة صورة الكابينة التي أوقفته عن عمله.

رمضان يسخر من إيقاف الطيار

واستمر رمضان في استفزاز المتابعين للقضية، إذ نشر مقطعا جديدا قال فيه وهو يرقد على سرير بمستشفى، فيما يبدو أنه مشهد تمثيلي، إن "الطبيب الذي قام بتصويري تم إيقافه عن العمل مدى الحياة"، في سخرية لواقعة إيقاف الطيار.

جه يكحلها عماها

وفتح المقطع النيران على الفنان، وقال الجمهور: "رمضان جه يكحلها عماها.. السخرية من قطع العيش حرام.. أنت إنسان غير مسئول"، وغيرها من التعليقات الحادة.

ولم يكتف رمضان بذلك، بل استمر في استفزاز الجمهور، ونشر فيديو جديد له، من داخل إحدى الطائرات الخاصة، وظهر خلاله وهو يستعرض الطائرة بشكل استفز جمهوره ومتابعيه، خاصة عقب الأزمة المثارة بينه والطيار.

وظهر في الفيديو "علي" ابن محمد رمضان، وهو يجري ويلعب في الطائرة، وبينما يقوم مصور الفيديو باستعراض الطائرة الفارهة أثناء ذلك.

وبعد تصرفات رمضان الغريبة، ظهرت حالة تعاطف كبيرة من الجمهور مع الطيار أبو اليسر، وانتقل الهجوم على الفنان إلى الإعلام.

بسمة وهبة تهاجم رمضان

من جانبها، انتقدت الإعلامية "بسمة وهبة"، محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وقالت "وهبة" خلال تقديم برنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e" : "رمضان عايش في دور عبده موته، وأنه هينزل يقفل الشارع،مشيرة إلى أن "رمضان" لم يتصرف بشكل لائق بالرغم من كونه فنان وقدوة لجمهوره".

وتابعت :"عاوزة أقوله إنت حققت نجاح بس أنت لسة في بداية الطريق، النجاح الحقيقي أنك تستمر من خلال محبة الناس، النجوم الكبار زي عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، كانوا كبار عشان محدش فيهم كان مغرور، بلاش نغمة أنا نمبر وان، راجع نفسك".

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