لفت رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في بيان أصدره لذكرى اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، إلى أنّ "الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تأتي هذه السنة ولبنان يمّر بمرحلة حسّاسة ويواجه تحدّيات خطيرة ماليًّا، اقتصاديًّا، اجتماعيًّا ومعيشيًّا".
وركّز على أنّ "الحريري الّذي أطلق ورشة إعمار لبنان بعد الحرب، وأزال آثارها، نفتقد اليوم قوّة حضوره العربيّة والدوليّة من أجل إنقاذ لبنان من الأزمة الماليّة الحادّة المتراكمة"، مشدّدًا على أنّ "اغتيال الحريري شكّل اغتيالًا لأحلام اللبنانيين وجريمة كبرى بحقّ مستقبل لبنان الّذي أراده الحريري منارة في المنطقة والعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب بذكرى اغتيال رفيق الحريري: نفتقد اليوم قوة حضوره العربية والدولية من أجل إنقاذ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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