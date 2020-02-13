الحريري التقى رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعرض معه لسير أعمال المحكمة

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، رئيس قلم ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ داريل مانديس، وعرض معه لسير أعمال المحكمة. إضغط للمزيد

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